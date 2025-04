Dwukrotna zwyciężczyni Oscara zagra w prequelu Igrzysk śmierci? Ten casting ucieszy wiele osób

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Nexus Point News poinformowało, że według ich źródeł Emma Thompson prowadzi rozmowy w sprawie zagrania Drusilli Sickle w adaptacji książki Wschód słońca w dniu dożynek. Doniesienia portalu w przeszłości wielokrotnie się sprawdzały, jednak na razie nie jest to oficjalnie potwierdzona informacja.

Emma Thompson - kariera

Kim jest Emma Thompson? To aktorka z wieloletnim stażem. Wygrała dwa Oscary. Jeden za najlepszy scenariusz adaptowany do Rozważnej i romantycznej z 1995 roku, a drugi za pierwszoplanową rolę w filmie Powrót do Howards End z 1992 roku. Wielu widzów może ją znać również z takich produkcji jak Ratując pana Banksa, Cruelli czy Harry'ego Pottera, w którym zagrała nauczycielkę Sybillę Trelawney.

Kogo może zagrać Emma Thompson w prequelu?

Drusilla w książce Wschód słońce w dniu dożynek była mieszkanką Kapitolu, która pojechała do Dystryktu 12, by wybrać kandydatów do 25. Głodowych Igrzysk. Była przedstawiana jako niesympatyczna osoba, która często kłóciła się z innymi postaciami.

Zdjęcia do adaptacji mają rozpocząć się w lipcu 2025 roku. Lionsgate wybrało Francisa Lawrence'a do wyreżyserowania filmu, a Billy Ray napisze scenariusz. Brad Simpson i Nina Jacobson zajmą się produkcją. Historia opowiada o losach młodego Haymitcha na długo zanim został mentorem Katniss i Peety.

