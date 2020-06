Zachary Levi zmienia Nerd HQ w organizację non-profit na rzecz zdrowia psychicznego

fot. Warner

W 2010 roku Zachary Levi wraz z Davidem i Courtney Colemanami założył firmę internetową The Nerd Machine zrzeszającą społeczność nerdów z różnych dziedzin takich jak technologia i popkultura. Spółka zajmuje się między innymi sprzedażą odzieży i akcesoriów oraz tworzeniem forum do komunikacji dla ludzi. Firma organizuje również wydarzenie Nerd HQ, czyli mini-panele towarzyszące Comic-Conowi w San Diego. Levi postanowił zmienić tę inicjatywę w organizację non-profit mającą na celu rozwijanie świadomości na temat zdrowia psychicznego oraz prowadzenie dialogu dotyczącego problemów psychicznych i zachęcanie każdego, kto ma takie kłopoty do szukania pomocy.

W Nerd HQ gwiazdy uczestniczyły w spotkaniach z fanami. Była to swoista alternatywa dla SDCC, mająca na celu wykreowanie znacznie intymniejszej sfery dialogu między gwiazdami a publicznością. Wśród znanych osób jakie uczestniczyły w Nerd HQ byli Nathan Fillion, Jared Padalecki, Stan Lee i Olivia Munn.