Blade - obejrzyj 1. odcinek serialu anime za darmo

fot. materiały prasowe

Kanał na YouTube o nazwie Throwback Toons należący do Sony Pictures Television opublikował za darmo pierwszy odcinek serialu anime Blade z 2011 roku. Odcinek nosi tytuł His Name Is... Blade. W nim też Blade odwiedza klub, w którym wampiry pożywiają się ludźmi. Poszukuje Deacona Frosta.

Serial jest efektem współpracy Marvela, Sony Pictures i studia Madhouse, które razem stworzyło cztery seriale anime i dwa filmy. Sezon każdego liczył 12 odcinków. Pierwsze odcinki pozostałych, czyli Marvel Anime: Iron Man, Marvel Anime, Wolverine oraz Marvel Anime: X-Men również są dostępne za darmo.

Marvel Anime: Blade

Marvel Anime: Wolverine

Marvel Anime: X-Men

Marvel Anime: Iron Man

W japońskim dubbingu Marvel Anime: Blade wzięli udział Akio Ohtsuka, Junko Minagawa, Tsutomu Isobe, Maaya Sakamoto, Osamu Saka, Rikiya Koyama oraz Masato Hagiwara. Natomiast w anglojęzycznym występują Harold Perrineau, Noah Bentley, JB Blanc, Kim Mai Guest, Troy Baker, Milo Ventimiglia i Steve Blum.