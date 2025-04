Brad Pitt z nowym projektem. Za kamerą reżyser Konklawe

fot. materiały prasowe

Niedawno był nominowany do Oscara za Konklawe, a teraz przyszedł czas na nowy, nietuzinkowy projekt. Jak podaje portal Deadline, reżyser Edward Berger połączy siły z laureatem nagrody Akademii Filmowej, Bradem Pittem. Produkcja zatytułowana The Riders powstaje dla studia A24 i będzie ona adaptacją powieści Tima Wintona. Scenariusz na podstawie książki napisze David Kajganich.

fot. Columbia Pictures

The Riders - o czym będzie ten projekt?

Powieść przedstawia losy Freda Scully'ego (Brad Pitt), który po dwuletniej podróży po Europie trafia z żoną i córką do Irlandii. Kierując się mistycznym kaprysem jego żony Jennifer, decydują się na kupno starego domku wiejskiego stojącego nieopodal zamku. Podczas gdy mężczyzna spędza samotne tygodnie na remoncie domu, Jennifer wraca do Australii, by dorobić. Gdy Scully przybywa na lotnisko, aby odebrać swoją rodzinę, pojawia się sama 7-letnia córka Billy. Nie ma żadnych wyjaśnień od Jennifer, a Billie zaniemówiła z szoku. W tym momencie życie Freda rozpada się na kawałki.

Produkcja ma rozpocząć się na początku 2026 roku. Zdjęcia będą kręcone na terenie Europy.

