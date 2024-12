Koniec The Boys na 5. sezonie. Taki zawsze był plan

fot. Prime Video

W 2024 roku ogłoszono, że nadchodzący piąty sezon The Boys będzie jednocześnie ostatnim. Twórca serialu Eric Kripke potwierdzał, że od początku taki był plan, a w nowym wywiadzie aktor Jack Quaid wtóruje mu, mówiąc to samo. Ma jednak również własne przemyślenia na temat zakończenia hitu Prime Video.

Koniec The Boys

- To dobrze, że kończymy na piątym sezonie, ponieważ robimy to na własnych zasadach. To nie tak, że ktoś nas skasował i próbujemy na szybko zrobić sezon sprawiający wrażenie finałowego. To od początku był cel showrunnera, by zakończyć na pięciu sezonach. Wiem o tym od dawna i starałem się niczego nie zdradzać.

Tak jak ogłaszano, decyzję o zakończeniu The Boys podjął sam Eric Kripke, a Prime Video zgodziło się i nie naciskało na kontynuację. W czerwcu 2024 roku Kripke wyjaśniał, że taki plan pozwolił mu odpowiednio stworzyć całą strukturę fabuły na pięć sezonów.

To jednak nie oznacza końca świata The Boys, bo nadchodzi drugi sezon spin-offu pod tytułem Pokolenie V. Niewykluczone, że w przyszłości powstanie jeszcze kolejny serial osadzony w tym uniwersum.