Avatar 2 zaskakuje w box office. Ma wzrost frekwencji w stosunku do poprzedniego weekendu!

Avatar 2 idzie tą samą drogą w box office co pierwsza część. Tam też mieliśmy sytuacje z bardzo małymi spadkami frekwencji, ale też z drobnymi wzrostami. Według deadline w noworoczny weekend Avatar: Istota wody zanotował kwotę w wysokości 63,4 mln dolarów (wzrost o 2% frekwencji w porównaniu do weekendu poprzedniego). Z uwagi na to, że noworoczny weekend w USA jest czterodniowy sumując zebrał 82,4 mln dolarów w Ameryce Północnej. Razem do tej pory zebrał 440,5 mln dolarów.

Avatar 2 - box office świat

Tutaj także widowisko Jamesa Camerona notuje wzrost frekwencji. W tym przypadku aż o 6% w porównaniu do weekendu poprzedniego. Dzięki temu zebrał kapitalne 186,7 mln dolarów z 52 krajów. To oznacza, że poza USA ma na koncie 957 mln dolarów. Sumując, razem na koncie zebrał 1 mld 379 mln dolarów. Tym samym film Camerona jest na 15. miejscu najbardziej dochodowych tytułów w historii w skali globalnej.

Drugie miejsce w Ameryce Północnej zajmuje ponownie Kot w butach: Ostatnie życzenie, który zebrał 16,3 mln dolarów w 3 dni (21,7 mln dolarów w 4 dni). Tutaj też nastąpił wzrost frekwencji o 31%, co przy tak niskich wpływach wydaje się ratunkiem dla animacji, która ma szansę zwrócić koszty produkcji. Do tej pory na koncie zebrano 66,1 mln dolarów. Natomiast poza USA osiągnięto 68,8 mln dolarów. Sumując, na koncie 129,6 mln dolarów przy budżecie 130 mln dolarów.

Podium zamyka Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu z wynikiem 4,83 mln dolarów z 3 dni (6,5 mln dolarów z 4 dni). W 3-dniowy weekend to wzrost o 38% w porównaniu do poprzedniego. Do tej pory osiągnął 439,6 mln dolarów. Na świecie zbiera 2,6 mln dolarów z 50 krajów. Razem ma 380, 5 mln dolarów. Sumując na koncie 818,5 mln dolarów przy budżecie 250 mln dolarów.

