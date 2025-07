Fantastyczna 4 - czas trwania filmu i kategoria wiekowa. Jest opis sceny z ciężarną Sue Storm

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

British Board of Film Classification potwierdziło, że widowisko Fantastyczna 4: Pierwsze kroki będzie trwać 114 minut i 29 sekund, czyli 1 godzinę i 54 minuty. To oznacza, że film jest w tym samym przedziale czasowym, co chociażby Doktor Strange, Thor i Ant-Man, jeśli chodzi o inne produkcje MCU. Za to nowy Superman jest nieco dłuższy, ponieważ ma 2 godziny i 9 minut.

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki - kategoria wiekowa

BBFC ujawniło także, że Fantastyczna 4: Pierwsze kroki będzie miało kategorię wiekową 12A, której „naszym” odpowiednikiem jest PG-13. Z czego wynika taka ocena? Uwaga, możliwe spojlery!

Ujawniono co najmniej kilka powodów, dla których przyznano Fantastycznej 4 taką kategorię wiekową. Jest na przykład scena, podczas której ciało bohatera zostaje brutalnie rozciągnięte, aby zadać ból, choć podkreślono, że kontekst jest nadprzyrodzony. Można się domyśleć, że chodzi o Reeda Richardsa. Ciekawy jest jednak inny opis. Ponoć pośród wielu scen walki jest jedna, podczas której ciężarna kobieta jest ścigana przez złoczyńcę, szukającego jej narodzonego dziecka. Łatwo jest odgadnąć, że chodzi o Sue Storm. W końcu jej ciąża jest ważnym elementem fabuły, co podkreślały zwiastuny. W trakcie pościgu bohaterce zaczynają odchodzić wody. Poza tym pojawiło się kilka łagodnych wulgaryzmów, odniesień do seksu i pokazano trochę krwi na ekranie.

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki - ciekawostki o dziecku Sue i Reeda