Takiego live-action nikt się nie spodziewał. Kucyki Pony galopują na wielki ekran!

Kucyki Pony to popularna marka zabawek, której historia sięga 1982 roku. Na jej podstawie powstały popularne seriale animowane i filmy. Ostatni z nich był zatytułowany My Little Pony: Nowe pokolenie i miał premierę w 2021 roku na Netfliksie, ponieważ w tamtym czasie kina były w większości pozamykane przez pandemię koronawirusa. To jednak ma być pierwsze live-action w 43-letniej historii franczyzy!

Kucyki Pony galopują na wielki ekran!

Co wiemy o live-action My Little Pony? Projekt jest obecnie w fazie rozwoju. Trwają poszukiwania osób do zespołu kreatywnego. Informację o aktorskim filmie jako pierwszy podał The Insneider, a potem potwierdziło ją rzetelne Variety. Za tytuł odpowiadają Amazon MGM Studios i Hasbro Entertainment. Na ten moment to wszystko, co wiemy. Będziemy Was informować na bieżąco o aktualizacjach.

Początkowo franczyza My Little Pony była skierowana do dzieci, a szczególnie małych dziewczynek. Jednak serial My Little Pony: Przyjaźń to magia z 2010 roku przyciągnął nową rzeszę fanów, czyli nastoletnich i dorosłych mężczyzn, którzy nazwali swój fandom „bronies”. Obecnie to niesamowicie popularne IP. Zabawki z serii My Little Pony zostały nawet niedawno wprowadzone do National Toy Hall of Fame.