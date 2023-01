Jeremy Renner miał wypadek. Aktor w stanie krytycznym

Marvel Studios/Disney+

Jak donosi The Hollywood Reporter w pierwszy dzień 2023 roku doszło do wypadku Jeremy'ego Rennera. W oświadczeniu prasowym osób reprezentujących aktora czytamy, że do wypadku doszło podczas pracy z pługiem śnieżnym (według Deadline na jego prywatnym terenie). W tym stanie Nevada, jak w większości Stanów Zjednoczonych, zima dała się we znaki wszystkim. Renner od razu został przewieziony do szpitala, w którym - jak czytamy - otrzymuje doskonałą opiekę. Według lekarzy Jeremy Renner znajduje się w stanie krytycznym, ale podkreślają, że jego stan został ustabilizowany.

Jeremy Renner - kariera

Aktor najbardziej znany jest z roli Clinta Bartona/Hawkeye'a, którą grał w wielu projektach MCU tworzonych przez Marvel Studios. Ostatnio widzieliśmy go w serialu Hawkeye tworzonym dla Disney+.

W ostatnim czasie występował w dobrze ocenianym serialu Mayor of Kingstown. W styczniu 2023 roku na amerykańskie ekrany trafi 2. sezon tego serialu. Ze znanych ról można wymienić takie filmy jak Mission: Impossible – Ghost Protocol, Mission: Impossible – Rogue Nation oraz Dziedzictwo Bourne'a.