Kiedy 2. sezon X-Men '97? Trochę na niego poczekamy

Już wcześniej słyszeliśmy pogłoski, że premiera 2. sezonu X-Men '97 nastąpi najszybciej w 2026 roku. Teraz te plotki potwierdził Brad Winderbaum, szef ds. streamingu, telewizji i animacji w Marvel Studios. Opowiedział o tym podczas rozmowy z Colliderem.

- 2. sezon X-Men '97 będzie w 2026 roku. Właśnie nad nim pracujemy. To ekscytujące. Ten świat lat 90. jest po prostu... Mówiąc szczerze, nie wierzę, że pozwolili mi to stworzyć. Dorastałem z Marvelem, jak wiecie, spędziłem tu mnóstwo czasu i czuję, że wydałem dużo pieniędzy, by ożywić tę rzecz, którą uwielbiałem oglądać po szkole.

Mówiąc szczerze, jeśli scenariusze do X-Men '97 jeszcze nie zostały ukończone, 2026 rok brzmi jak wyzwanie. Szczególnie że produkcja serialu animowanego jest czasochłonna.

X-Men '97 - obsada, gdzie oglądać?

Bohaterom głosu użyczają Ray Chase, Jennifer Hale, Alison Sealy-Smith, Cal Dodd, JP Karilak, Lenore Zann, George Buza, AJ LoCascio, Holly Chou, Isaac Robinson-Smith, Matthew Waterson oraz Adrian Hough.

Serial jest dostępny na platformie streamingowej Disney+.

