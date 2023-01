Czarna Pantera 2 online. Wiemy, kiedy premiera w Disney+

fot. Disney

Kiedy Czarna Pantera 2 online w Disney+? Jak donoszą TheDirect oraz The Hollywood Handle w oparciu o informacje uzyskane od Disneya, Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu pojawi się w platformie już 20 stycznia 2023 roku. Oznacza to, że minie dokładnie 70 dni od premiery w kinach. Jest to okres dłuższy niż ostatnich widowisk MCU, bo Doktor Strange w multiwersum obłędu został wprowadzony do platformy 47 dni po premierze w kinach, a Thor: miłość i grom dopiero 62 dni po premierze.

Czarna Pantera 2 - opis fabuły

Po śmierci króla T'Challi, królowa Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M'Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) i Dora Milaje (Florence Kasumba) stają w obronie swojego ludu przed interwencją światowych mocarstw. Otwierając nowy rozdział swojej historii, mieszkańcy Wakandy łączą siły z War Dog Nakią (Lupita Nyong'o) i Everettem Rossem (Martin Freeman), by wytyczyć nowy kierunek dla swojego królestwa

W obsadzie filmu znajdują się Letitia Wright, Angela Bassett, Danai Gurira, Daniel Kaluuya, Winston Duke, Lupita Nyong’o, Florence Kasumba i Dominique Thorne. Za kamerą powraca twórca pierwszej części, Ryan Coogler.

