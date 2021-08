Avengers 5 powstanie? Kevin Feige tłumaczy plany

fot. Marvel Studios/Paramount Pictures

Szef Marvel Studios i MCU, Kevin Feige został zapytany przez dziennikarza portalu Collider, kiedy może powstać Avengers 5. Jedno jest pewne: projekt zbierający wszystkich superbohaterów ostatecznie pojawi się na ekranach, ale twórcy uniwersum nie mają zamiaru się z tym spieszyć.

Tak dokładnie to objaśnił słynny producent:

- Myślę, że musi minąć rozsądny okres czasu od Końca gry, by zacząć nową sagę, która już jest w toku, bo już się rozpoczęła. Następnie trzeba poświęcić czas, aby tę sagę budować, tak jak robiliśmy to w pierwszej fazie MCU, zanim zbierzemy wszystkich razem.

Nie do końca też wiadomo, jak Marvel będzie chciał to zrobić. Musimy zwrócić uwagę, że konstrukcja 4. fazy jest zupełnie inna. Tutaj wszystko bardziej się miesza, więc planowane występy znanych postaci będą już w nadchodzących filmach, więc ostateczne kulminacja w postaci Avengers może być odległym projektem. Wiemy przecież, że Doktor Strange pojawi się w Spider-Man: Bez drogi do domu, Loki oraz Scarlet Witch w Doctor Strange in the Multiverse of Madness i pewnie inni również, ale jest to na razie tajemnicą.