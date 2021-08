What If... ? - easter eggi z odcinków 1-2. Bronie Avengersów, Shuma-Gorath i inne

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Fot. Marvel

What If... ? to serial Marvel Studios i platformy Disney+ oparty na popularnej serii komiksowej, która przedstawiała alternatywne wersje historii bohaterów i bohaterek Domu Pomysłów. W 1. odcinku zobaczyliśmy jak to Peggy Carter, a nie Steve Rogers przyjmuje serum superżołnierza zostając w ten sposób Kapitan Carter. Bohaterka wraz ze Steve'em w zbroi od Howarda Starka walczy z Hydrą, aby wygrać wojnę.

Natomiast w 2. odcinku otrzymaliśmy historię, w której to T'Challa zostaje porwany przez Yondu, a nie Peter Quill. Tym samym nie zostaje Czarną Panterą, a nowym Star-Lordem MCU. Razem z Yondu i jego ludźmi stają się bohaterami galaktyki. Pewnego dnia zostają zwerbowani przez Nebulę do skoku, którego celem jest jeden z artefaktów Kolekcjonera. Obydwa epizody są pełne easter eggów. Przygotowaliśmy galerię, w której zebraliśmy je wszystkie. Możecie je sprawdzić poniżej.

