In The Lost Hands - pierwszy plakat. George R.R. Martin doczeka się adaptacji kolejnego dzieła

Coraz bliżej do premiery filmu In the Lost Lands, będącego kinową adaptacją opowiadania docenianego pisarza George'a R.R. Martina. Film jest efektem współpracy reżysera Paula W.S. Andersona z żoną Millą Jorovich, która zagra główną rolę. Na ekranie towarzyszyć jej będzie Dave Bautista - ten duet można już zaobserwować na pierwszym plakacie, który oficjalnie rozpoczyna promocję nadchodzącej produkcji. Zobaczcie sami.

In The Lost Lands - plakat

In The Lost Lands - co wiadomo o filmie?

Produkcja jest oparta na opowiadaniu o tym samym tytule, opowiadającym historię zdesperowanej królowej. Aby spełnić swoje pragnienia, władczyni zatrudnia czarodziejkę Alys (Jorovich) i wysyła ją na tytułową, upiorną pustynię. Przy tym towarzyszy jej włóczega Boyce (Bautista), który wraz z nią musi stoczyć walkę z ludźmi i demonami. To opowieść o naturze dobra i zła, miłości i wielkiej stracie.

Oprócz reżyserii, Anderson odpowiada za scenariusz oraz produkcję filmu. Producentami są również Johovich, Bautista, Jeremy Bolt, Jonathan Meinser i Constantine Werner.

Data światowej premiery została zaplanowana na 7 marca 2025 roku. Jeszcze nie wiadomo, kiedy In The Lost Lands zadebiutuje w Polsce.

