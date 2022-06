Black Adam - tak Dwayne Johnson lata na planie. Zwiastun już niebawem

fot. Twitter Dwayne'a Johnsona

Pełny zwiastun superprodukcji opartej na komiksach pod tytułem Black Adam już 8 czerwca 2022 roku. Wiemy, że wówczas trailer trafi do sieci. Dokładna godzina nie została opublikowana, ale zwiastuny Warner Bros. zazwyczaj pojawiają się o 18:00 czasu polskiego. Dwayne Johnson wrzucił kolejną fotkę z planu zapowiadającą to wydarzenie. Pokazał on jak kręcą latanie Black Adama w pomieszczeniach.

Black Adam - zdjęcia

Black Adam

W obsadzie filmu Black Adam są między innymi Dwayne Johnson, Noah Centineo, Aldis Hodge, Sarah Shahi, Quintessa Swindell, Pierce Brosnan i Marwan Kenzari.

Black Adam - premiera widowiska odbędzie się tylko w kinach jesienią 2022 roku. Po 45 dniach od premiery film trafi do platformy HBO Max.