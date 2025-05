The Sinking City Remastered już dostępne. Niespodziewana premiera gry studia Frogwares

Frogwares

Wersja ta, nazwana The Sinking City Remastered, została całkowicie przebudowana w silniku Unreal Engine 5 i oferuje znaczące usprawnienia wizualne oraz nowe funkcje. Co ważne, a może i najważniejsze - wszyscy obecni posiadacze oryginalnej gry otrzymają remaster za darmo.

Co zmienia odświeżona wersja The Sinking City?

Remaster The Sinking City przynosi szereg zmian technologicznych i jakościowych. Najważniejsze z nich to:

przeprojektowane oświetlenie – gra została w pełni zrekonstruowana na silniku Unreal Engine 5, z wykorzystaniem zaawansowanych technik oświetleniowych.

wzbogacone lokacje – dodano więcej detali, obiektów i tekstur w rozdzielczości 4K, a także poprawiono odbicia.

tryb fotograficzny – możliwość tworzenia efektownych ujęć z unikalnymi ustawieniami.

wsparcie dla DLSS, FSR i TSR – technologie upscalingu zapewnią płynniejszą rozgrywkę przy wyższych rozdzielczościach.

dostosowania rozgrywki i funkcje dostępności – wprowadzono poprawki zgłaszane przez społeczność oraz opcje ułatwień dla graczy.

Chcemy rozwijać uniwersum The Sinking City, zaczynając od sequela, a potem iść dalej. Po wszystkich problemach, z którymi się zmagaliśmy przy oryginale, to niesamowite, że możemy samodzielnie decydować o przyszłości tej serii. Bezpłatny remaster to nasz sposób na oddanie hołdu fanom, którzy trwali przy nas przez te lata - mówi Siergiej Oganesjan z Frogwares.

Co ważne, darmowa wersja dostępna jest dla tych graczy, którzy posiadają pierwowzór wydany po raz drugi (w 2021 r.). Ci, którzy posiadają grę z 2019 roku nie mogą liczyć na darmową aktualizację do wydania Remastered.

Frogwares zapowiedziało, że remaster to dopiero początek. Studio pracuje już nad sequelem, który ma otworzyć nowy rozdział w mrocznej opowieści inspirowanej twórczością H.P. Lovecrafta. Pieniądze na realizację kontynuacji zbierano na Kickstarterze - celem było 100 tysięcy euro, a udało się zebrać znacznie więcej, bo ponad pół miliona euro.