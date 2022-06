Black Adam - nowe zdjęcia zza kulis. Dwayne Johnson jako kultowy antybohater DC

Warner Bros.

Black Adam to nowe superbohaterskie widowisko od Warner Bros. Głównym bohaterem filmu jest złoczyńca znany z komiksów DC, w którego wcieli się Dwayne Johnson. Zwiastun zapowiadający produkcję ma zadebiutować 8 czerwca 2022 roku, a The Rock postanowił podzielić się kolejnymi zdjęciami zza kulis, które rozpalają ciekawość fanów. Widać na nich samego aktora, a także reżysera Jaume Collet-Serrę. Zobaczcie sami nowe czarno-białe ujęcia z planu.

Black Adam trafi do kin w październiku 2022 roku.

Black Adam - nowe zdjęcia zza kulis widowiska DC

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez therock (@therock)



Choć nie ma za wielu informacji na temat fabuły nowego widowiska Warner Bros, to wiemy że w filmie zobaczymy debiut Justice Society. Fani są także ciekawi, czy biorąc pod uwagę datę premiery produkcji - która zadebiutuje tuż przed Shazam! Fury of the Gods - dwa projekty DC skrzyżują ze sobą drogi.

W obsadzie filmu Black Adam są między innymi Dwayne Johnson, Noah Centineo, Aldis Hodge, Sarah Shahi, Quintessa Swindell, Pierce Brosnan i Marwan Kenzari.

