Czarna Wdowa - posłuchaj coveru Nirvany otwierającego film. Równie dobry co oryginał?

Czarna Wdowa to pierwszy film z czwartej fazy MCU, który trafi na polskie ekrany już 9 lipca 2021 roku. Zaczyna się potężnym prologiem, po którym pokazuje się wstęp rodem z Jamesa Bonda z napisami, który idealnie współgra z filmem. Grająca wtedy muzyka to cover popularnego utworu Nirvany Smells Like Teen Spirit. Jest wykonany przez piosenkarkę Malię J i został oficjalnie wydany na YouTubie. Można go posłuchać poniżej.

Podczas wywiadu z Consequence, piosenkarka mówiła o tym, jak dostała zlecenie na wykonanie tego utworu od Marvel Studios:

Scarlett Johansson Florence Pugh Szczerze, uznaliśmy to za żart i nie odpowiedzieliśmy im od razu. Inna wersja tego coveru krąży w przemyśle filmowym od 2015 roku i mogę tylko spekulować, że ktoś od nich był fanem i chciał umieścić ją w filmie. Zdałam sobie sobie sprawę, co się stało, podczas pandemii i te wiadomości podniosły mnie na duchu w tych ciężkich czasach. Bo nie miałam pojęcia, że utwór wyląduje w produkcji Marvela, co dopiero w napisach otwierających film. Jestem ogromną fanką- bycie częścią czegoś, w czym biorą udział, to spełnienie moich marzeń.

W filmie Scarlett Johansson powróci do roli Natashy, zaś Florence Pugh zagra Yelenę. W pozostałych rolach znajdą się David Harbour, William Hurt, Ray Winstone i Rachel Weisz. Za reżyserię odpowiada Cate Shortland.

