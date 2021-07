Czarna Wdowa - Cate Shortland początkowo nie chciała nakręcić filmu

Disney

Wielkimi krokami zbliża się premiera widowiska Czarna Wdowa, pierwszego filmu 4. Fazy Kinowego Uniwersum Marvela. Obraz wyreżyserowała Cate Shortland. Okazuje się, że twórczyni prawie nie zrobiła tej produkcji. W rozmowie z Variety stwierdziła, że pierwszy raz, gdy Marvel zgłosił się do jej agenta, aby stanęła za kamerą projektu stwierdziła, że nie ma mowy, aby zrobiła ten film i za bardzo nie wiedziała, czemu ją o to pytają. Ostatecznie zgodziła się. Okazało się, że gwiazda projektu, Scarlett Johansson bardzo nalegała, aby to właśnie Shortland nakręciła produkcję.

Akcja filmu dzieje się po wydarzeniach z widowiska Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów. Natasza musi zmierzyć się ze swoją przeszłością. Razem z przybraną siostrą Yeleną postanawiają zniszczyć projekt Czerwonego Pokoju, w którym obydwie zostały wyszkolone na bezlitosne zabójczynie. W filmie bohaterki będą musiały między innymi zmierzyć się z Taskmasterem, złoczyńcą, który kopiuje styl walki przeciwnika.

Czarna Wdowa

W obsadzie oprócz Johansson znajdują się Florence Pugh, David Harbour, William Hurt, Ray Winstone i Rachel Weisz.

Czarna Wdowa - premiera filmu w polskich kinach 9 lipca.