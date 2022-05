Dave Chappelle został zaatakowany na scenie. Chris Rock i Jamie Foxx przyszli z pomocą

fot. zrzut ekranu z Youtube - Netflix is A Joke

Do incydentu doszło podczas show w Hollywood Bowl w Los Angeles, które jest częścią festiwalu Neflix Is a Joke. Dave Chappelle został zaatakowany na scenie podczas swojego występu stand-upowego, który dobiegał końca. Młody mężczyzna wbiegł na scenę i powalił komika. Doszło do krótkiej szarpaniny. Następnie ochroniarze obezwładnili napastnika za kulisami i zabrali do aresztu.

Dave Chappelle, któremu nic się nie stało, poszedł za scenę, aby zobaczyć jak zostaje pojmany, a następnie kontynuował swój występ, żartując że "to był transmężczyzna". Tym samym nawiązał do swojego wzbudzającego olbrzymie kontrowersje dowcipu z programu Netflixa. Całe zdarzenie możecie zobaczyć poniżej.

https://twitter.com/TMZ/status/1521866646595391488

Żeby rozładować napiętą atmosferę na scenę wyszedł również Chris Rock, który występował wcześniej tego wieczoru. On też pozwolił sobie na chwilę humoru pytając: "Czy to był Will Smith?". To nawiązanie do incydentu z tegorocznych Oscarów, gdy aktor został spoliczkowany na scenie przez Smitha, któremu nie spodobał się żart z jego żony, Jady Pinkett Smith.

https://twitter.com/PopCrave/status/1521858390904954882

Po chwili grozy Dave Chappelle zaprosił jeszcze na scenę Jamiego Foxxa, aby podziękować mu za pomoc w tej sytuacji. Komik zażartował, że "za każdym razem, gdy znajdziesz się w tarapatach, Jamie Foxx pojawi się w kapeluszu szeryfa”. Aktor powiedział, że myślał, że to część show. Dodał, że dla każdego komika, który pojawił się tego wieczoru to znaczy bardzo dużo, a także że jest geniuszem oraz legendą i nie pozwoli by coś mu się stało. Zanim zapowiedzieli występ Busta Rhymes, Chappelle jeszcze powiedział, że za kulisami kopnął napastnika, bo zawsze chciał coś takiego zrobić.

https://twitter.com/e5quire/status/1521735736013164544

Osobą, która zaatakowała komika okazał się 23-letni Isaiah Lee. Według policji miał przy sobie atrapę pistoletu, w której znajdował się nóż. Nie jest pewne czy chciał go użyć.

Podczas festiwalu Netflix Is a Joke, który trwał 11 dni wystąpiło 130 komików ze swoimi stand-upami. Na scenie pojawili się m.in. Seth Rogen, Chelsea Handler, Aziz Ansari, Bill Burr i Conan O’Brien. Wydarzenie odbywało się w 25 różnych miejscach w Los Angeles.