The Mandalorian - zdjęcia zza kulis serialu z uniwersum Star Wars. Tak wygląda produkcja od kuchni

The Mandalorian to ogromny, serialowy hit platformy Disney+. Bohaterem produkcji jest Din Djarin, łowca nagród będący członkiem ludu Mandalorian. Dla przypomnienia w świecie Star Wars to wielorasowe społeczeństwo, które wywodzi się od Taungów, wojowniczego ludu pochodzącego z Coruscant, którzy po przegranej wojnie o dominację zostali zmuszeni do przeniesienia się na Odległe Rubieże Galaktyki. Djarin lata od planety do planety i podejmuje się różnych zleceń, aby zarobić kredyty. Pewnego dnia na swojej drodze spotyka Grogu, kosmitę, który zmienia podejście Dina do życia. Nasz łowca nagród staje się zaciekłym obrońcą małego Grogu.

Przedstawiamy Wam galerię z ujęciami zza kulis serialu, które prezentują między innymi pewne tajniki kręcenia danej sekwencji lub po prostu dobrze bawiących się razem członków obsady. Możecie je sprawdzić poniżej.

The Mandalorian - zdjęcia zza kulis