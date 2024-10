To koniec Blade'a? Film Marvela usunięty z kalendarza premier

fot. HBO

Reklama

Blade, the Vampire Slayer miał mieć premierę 7 listopada 2025 roku. Była to kolejna data po kilku opóźnieniach projektu, który został ogłoszony w lipcu 2019 roku podczas San Diego Comic-Con. Teraz Disney oficjalnie usunął ten projekt z kalendarza premier, co oznacza, że zostaje opóźniony na czas nieokreślony.

Blade – problemy filmu

Przez te pięć lat jedynie Mahershala Ali pozostał związany z projektem. Choć pojawiały się plotki, że aktor ma dość i chciał odejść, to wciąż nie podjęto żadnych konkretnych działań. W międzyczasie zmieniło się dwóch reżyserów. Pierwszym był Bassam Tariq, który planował rozpocząć zdjęcia jesienią 2022 roku, a następnie projekt przejął Yann Demange. Według niektórych doniesień rozstał się on z projektem w czerwcu 2024 roku.

Brak jakichkolwiek działań ze strony Marvel Studios przez ostatnie cztery miesiące sugerował, że produkcja może zostać ponownie opóźniona. Dzisiejsza informacja to potwierdza. Wielu fanów, reagując na te wiadomości, cytuje Blade’a granego przez Wesleya Snipesa, który w Deadpool & Wolverine powiedział: „Zawsze był jeden Blade i zawsze będzie jeden Blade.” Co ciekawe, latem 2024 roku Ryan Reynolds w swoich postach zachęcał do stworzenia filmu ze Snipesem w roli głównej.

ROZWIŃ ▼ fot.

Na ten moment nie wiadomo, jakie plany ma Marvel. Podczas promocji Deadpool & Wolverine, szef MCU, Kevin Feige, powiedział, że nie zrobią tego filmu, dopóki nie będą mieć świetnego scenariusza. Przez te pięć lat nie udało im się stworzyć odpowiedniego tekstu.

Disney ogłosił również trzy nowe daty premier filmów Marvela, choć nie ujawniono, o jakie projekty chodzi: 18 lutego 2028 roku, 5 maja 2028 roku oraz 10 listopada 2028 roku. Dodatkowo, ustalono premierę Predator: Badlands, nowej odsłony serii o kosmicznym łowcy, na 7 listopada 2025 roku, co oznacza, że film ten przejmuje datę premiery Blade’a.