Fot. Materiały prasowe

Reklama

Pozostał już nieco ponad miesiąc do premiery nowego Supermana, którego reżyserem i scenarzystą jest James Gunn. Pojawia się też coraz więcej informacji o samej produkcji. Wyjawiono, że jej budżet wynosi 275 mln dolarów oraz wyznaczono jego kategorię wiekową na PG-13, co oznacza, że film nie jest zalecany dla dzieci poniżej 13. roku życia, ponieważ występują tam sceny akcji, przemoc oraz mogą pojawiać się wulgarne słowa. Teraz twórca zdradził, jak długi będzie Superman i zdementował jedną plotek.

Czytaj więcej: Superman - jaki będzie złoczyńca Lex Luthor? Aktor stawia na klasykę

Czas trwania Supermana potwierdzony

James Gunn na swoim koncie w Threads potwierdził, że Superman będzie trwać 2 godziny i 9 minut. Wliczył w to czas trwania napisów oraz scenę po napisach. Ponadto reżyser został zapytany, czy to prawda, że Warner Bros. zmusił go do skrócenia filmu. Zaprzeczył tym doniesieniom.

To nieprawda. A nawet gdyby chcieli, nie mogliby. To film DC Studios.

Przypomnijmy tylko, że Gunn jest szefem DC Studio wraz Peterem Safranem, więc to do nich należy decyzja, jak ma wyglądać film.

Superman - zdjęcia, zwiastuny

Superman - plakat postaci z filmu Zobacz więcej Reklama

Superman – fabuła, obsada, data premiery

Tytułowy superbohater próbuje godzić swoje dziedzictwo z ludzkim wychowaniem. Jest ucieleśnieniem prawdy, sprawiedliwości i amerykańskiego stylu życia w świecie, który uważa życzliwość za przestarzałą.

W tytułowej roli zobaczymy Davida Corensweta, a obok niego pojawią się Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría, Wendell Pierce, Alan Tudyk, Pruitt Taylor Vince, Neva Howell oraz Milly Alcock.

Superman - premiera w kinach 11 lipca.