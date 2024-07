Disney+ niczym stara dobra telewizja? Streamer rozważa dodanie kanałów "na żywo"

Fot. Disney

W nowym raporcie Wall Street Journal napisano, że Disney rozważa dodanie kanałów "na żywo" do swojej oferty. Co oznaczałoby to dla subskrybentów i jakich treści możemy się na nich spodziewać?

To oznacza, że kanały "na żywo" nadawałyby wybrane treści przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Dzięki temu subskrybenci Disney+ nie musieliby przewijać dalej treści na stronie, by zdecydować, co obejrzeć, ponieważ platforma zrobiłaby to za nich. Wstępny raport mówi, że rozważa się stworzenie takich kanałów dla tytułów z Marvel Cinematic Universe czy Simpsonów. Być może byłoby to coś w stylu Pluto TV albo starej dobrej telewizji.

Jeśli chodzi o zmiany, Disney+ w 2024 roku ogłosiło też stworzenie pakietu łączonego z Maxem, dzięki któremu subskrybenci mieliby mieć "jeszcze większy wybór" i dostęp do nowych blockbusterów i produkcji oryginalnych, które do tej pory nie były dostępne w serwisie. W chwili pisania tego artykułu pakiet nie jest jeszcze dostępny. Nie ujawniono także, ile będzie kosztować.