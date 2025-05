Marvel zmienił tytuł Thunderbolts*. Plakaty w miastach z nową nazwą filmu!

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Marvel Studios

Tajemnica gwiazdki w tytule Thunderbolts* była trzymana do samej premiery. Dopiero po niej ujawniono – potwierdzając plotki i przecieki – że na końcu superbohaterowie zmieniają nazwę na New Avengers. Marvel Studios kwestię gwiazdki i nazwy grupy wziął sobie do serca podczas promocji, co zobrazowano po weekendzie otwarcia. Plakaty w Stanach Zjednoczonych zostały przerobione: tytuł na nich zmieniono na New Avengers. Opublikowano również oficjalne wideo z nowym tytułem widowiska Marvela.

Thunderbolts* to New Avengers

Zobaczcie wideo:

Oraz plakat w USA:

Thunderbolts*

Thunderbolts – opis fabuły

Grupa superzłoczyńców zostaje zwerbowana do tajnej misji dla rządu USA. W Thunderbolts* Marvel tworzy niekonwencjonalny zespół bohaterów, w którego skład wchodzą: Jelena Biełowa, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost, Taskmaster i John Walker.

Gdy wpadają w śmiertelną pułapkę zastawioną przez Valentinę Allegrę de Fontaine, stają przed wyborem: rozpaść się jako zlepek rozczarowanych życiem wyrzutków czy zjednoczyć się i stawić czoła przeszłości – oraz nieporównywalnie silnemu przeciwnikowi.

Grupę New Avengers zobaczymy w filmie Avengers: Doomsday.