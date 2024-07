VOD - co obejrzeć w weekend? Nowe seriale i filmy (Netflix, Apple TV+, Prime Video, Disney+ i inne)

Reklama

Co obejrzeć w ten weekend na VOD? Które nowe seriale i filmy warto zobaczyć w najbliższych dniach? Oto lista nowości z serwisów Netflix, Disney+, Apple TV+, Max i innych.

Ten weekend obfituje w wiele ciekawych filmów i seriali, które znalazły się w serwisach VOD. Furiosa: Saga Mad Max i Królestwo Planety Małp to tytuły, które niedawno można było oglądać na dużych ekranach kin. Z kolei na fanów seriali czekają takie nowe produkcje, jak Sunny, Most zbrodni z nominowaną do Oscara Lily Gladstone oraz 3. sezon Wikingowie: Walhalla. Jeśli szukacie szalonej rozrywki i lubicie animacje to czekają na was Eksplodujące kotki oraz Sausage Party: Żarciotopia. Sprawdźcie, co jeszcze ciekawego zaproponowały widzom serwisy streamingowe w najbliższych dniach.

VOD - co obejrzeć w weekend (12-14 lipca)? Nowe seriale i filmy (Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ i inne)

NETFLIX

Na weekend Netlifx przygotował kilka tytułów z różnych krajów. Na uwagę zasługuje szalona komediowa animacja Eksplodujące kotki.

Spotkanie przy grach (2024) - niemiecki film komediowy. W tym filmie wieczór gier grupy przyjaciół kończy się katastrofą, gdy dwóch mężczyzn zaczyna rywalizować o jedną z kobiet. Premiera 12 lipca.

Eksplodujące kotki Premiera 12 lipca.

Negocjator ślubny (2024) - południowoafrykańska komedia romantyczna. Wprawny negocjator ślubny Ace Ngubeni przyjmuje najtrudniejsze zlecenie w karierze i wkrótce przekonuje się, że gra toczy się nie tylko o pieniądze. Premiera 12 lipca.

Mistrz (2024) - hiszpański film sportowy. Diego to porywczy piłkarski talent, który może zaprzepaścić karierę i stracić dziewczynę. Gdy trafia na ławkę rezerwowych, musi zapunktować poza boiskiem, aby pozostać w grze. Premiera 12 lipca.

Jeśli żadna z propozycji nie przypadnie wam do gustu to można nadrobić tytuły, które trafiły na platformę w ciągu tygodnia. Jednym z nich jest 3. sezon spin-offu Wikingów.

Pierwszy raz Premiera 2. sezonu 10 lipca.

Receiver Premiera 10 lipca.

Słodkie szaleństwo: Meksyk Premiera 2. sezonu 10 lipca.

Bardzo dziki Pendżab (2024) - film bollywoodzki. Czterech kumpli wyrusza w drogę przez Pendżab, aby pomóc jednemu w z nich odzyskać dziewczynę. Niestety, od początku nic nie idzie po ich myśli. Premiera 10 lipca.

Inna ja Premiera 2. sezonu 11 lipca.

Zaginione nocą Premiera 11 lipca.

Wikingowie: Walhalla Premiera 3. sezonu 11 lipca.

MAX

Serwis Max dodał przed weekendem kilka interesujących filmów. Oto te najbardziej interesujące tytuły:

AMAZON PRIME VIDEO

Na weekend Amazon Prime Video przygotował następujące tytuły:

Sausage Party: Foodtopia Premiera 11 lipca.

Bez orzekania o winie Premiera 11 lipca.

SkyShowtime

SkyShowtime nie zaproponował żadnych nowości na ten weekend, ale warto nadrobić nowe odcinki seriali takich, jak:

Aukcja

Burmistrz Kingstown

DISNEY+

W tym tygodniu na platformę Disney+ trafiły dwie nowe produkcje warte uwagi:

Most zbrodni Wszystkie odcinki dostępne od 10 lipca.

Następcy: Rebelia Red Premiera filmu 12 lipca.

W ciągu tygodnia na Disney+ udostępniono nowe odcinki seriali:

APPLE TV+

W ten weekend warto obejrzeć na Apple TV+ dwa nowe seriale.

Sunny (2024) - serial, opierający się na książce Colina O'Sullivana, opowiada historię Amerykanki mieszkającej w Kyoto. Jej życie wywraca się do góry nogami, gdy jej mąż i syn znikają w tajemniczych okolicznościach. W ramach "pocieszenia" otrzymała tytułowego Sunny, robota wyprodukowanego przez firmę jej ukochanego. Szybko okazuje się, że bohaterka połączy z nim siły, aby wspólnie odkryć mroczną prawdę. Premiera dwóch pierwszych odcinków 10 lipca.

Ja (2024) - serial dla młodzieży. Nowa szkoła. Nowa rodzina. Nowa supermoc. To czas zmian dla 12-letniego Bena Vasaniego, który odkrywa, że może zmienić się w każdego, kogo spotka. Jako zmiennokształtny Ben musi dowiedzieć się, kim jest i kim chce być. Premiera 12 lipca.

Ponadto w ciągu tygodnia na platformie streamingowej pojawiły się nowe odcinki seriali:

CDA PREMIUM

Do biblioteki CDA Premium trafiło kilka intrygujących tytułów. Oto najciekawsze z nich:

INNE SERWISY VOD:

