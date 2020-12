Diuna jednak tylko w kinach? Nowe informacje

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Warner Bros

Pamiętamy szokującą nowinę z początku grudnia 2020 roku, z której dowiedzieliśmy się, że wszystkie premiery Warner Bros. na 2021 rok będą dostępne na rynku amerykańskim w formie hybrydowej. Oznacza to, że w dniu premiery największe superprodukcje jak Godzilla kontra Kong, Diuna i wiele innych miały być w kinach oraz w platformie HBO Max. To jednak doprowadziło do wewnętrznych konfliktów, bo nie wszyscy są za taką formą dystrybucji. Tak też doszło do sporu pomiędzy Legenday Pictures (główny producent m.in. Diuny) i Warner Bros. (dystrybutor). Czytaliśmy, że Legendary Pictures rozważa wyjście na drogę sądową. Jak donosi Deadline, prawdopodobnie obie strony dogadają się za kulisami.

Według dziennikarzy rozwiązaniem sporu pomiędzy Legendary Pictures a Warner Bros, miałaby być zmiana formy dystrybucji Diuny, czyli aby zapewnić szansę zarobków i stworzenia kinowej serii, chcą powrócić z tym filmem do stricte kinowej dystrybucji, bez dodatkowego VOD. Jednym z czynników jest odległa data premiery, więc niektórzy spodziewają się, że sytuacja w kinach do 1 października 2021 roku znacznie się poprawi.

Taka decyzja nie miałaby jednak wpływu na Godzilla vs. Kong, więc nie wiadomo, czy Legendary Pictures na to się zgodzi. Na razie są to nieoficjalne informacje dziennikarzy i walka studiów filmowych wciąż trwa.