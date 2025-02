UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Reklama

Wiemy, że trwa casting do serialu Harry Potter, więc nic dziwnego, że do sieci trafiają kolejne plotki na temat potencjalnej obsady. Jak zawsze dobrze poinformowany Daniel Richtman odkrył, komu zaproponowano rolę Petunii Dursley, wrednej ciotki tytułowego bohatera. Jest to Phoebe Waller-Bridge, którą ostatnio oglądaliśmy w filmie Indiana Jones i artefakt przeznaczenia. Ponieważ postać miała większą rolę w książce niż w filmach, nie będzie to jedynie krótki występ aktorki. Waller-Bridge jest znana także z serialu Fleabag i filmu Han Solo.

Harry Potter – obsada serialu

W poprzednich nieoficjalnych doniesieniach czytaliśmy, że Paapa Essiedu (Gangi Londynu) negocjuje rolę Severusa Snape’a, a Mark Strong i Mark Rylance są potencjalnymi kandydatami do roli Albusa Dumbledore’a. Natomiast do roli Minerwy McGonagall brane są pod uwagę Sharon Horgan (Bad Sisters) oraz Rachel Weisz (Czarna Wdowa). Mówiono też, że Brett Goldstein (Ted Lasso) jest kandydatem do roli Hagrida.

fot. materiały prasowe

Za sterami serialu Harry Potter stoi Francesca Gardiner, znana z pracy przy hicie Sukcesja. Pierwszy sezon będzie adaptacją pierwszej książki cyklu J.K. Rowling. Historia zostanie opowiedziana na przestrzeni ośmiu jednogodzinnych odcinków, więc twórcy mają więcej czasu na rozwinięcie fabuły niż reżyser dwugodzinnego filmu.

Potencjalna premiera w 2026 roku.