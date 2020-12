Diuna, Matrix 4, Godzilla vs Kong i inne filmy w vod. Warner Bros. podejmuje szokującą decyzję!

fot. materiały prasowe

Wonder Woman 1984 w HBO Max to tylko początek. WarnerMedia, czyli właściciel studia Warner Bros., podjęło decyzję, że wszystkie premiery planowane na 2021 roku będą od razu trafiać do platformy VOD HBO Max na terenie Stanów Zjednoczonych oraz od razu do kin. Filmy będą dostępne w serwisie VOD przez miesiąc, a następnie, gdy po tym terminie z niego znikną, będzie kontynuowana globalna dystrybucja kinowa. Później w tradycyjnym już trybie filmy powrócą do biblioteki platformy streamingowej.

W oświadczeniu czytamy, że ten hybrydowy model został stworzony jako odpowiedź na globalną pandemię koronawirusa, która doprowadziła do zamknięcia kin na całym świecie. Problem polega na tym, że na razie poza Azją sytuacja kin jest fatalna i w większości krajów są one zamknięte, bez informacji, kiedy mogą zostać otwarte. Do tego dochodzą sytuacja potencjalnego bankructwa lub problemów finansowych multipleksów.

Carolyn Blackwood z Warner Bros. twierdzi w oświadczeniu, że ten hybrydowy plan jest tymczasowy i został przygotowany tylko na 2021 rok. Nie sądzą, że długoterminowo zmienią to, jak ludzie konsumują filmowe widowiska.

Filmy 2021 w VOD - lista

Decyzja jest tym bardziej interesująca i szokująca, że według analityków filmowych premiera Wonder Woman 1984 w VOD gwarantuje, że Warner Bros. straci 200 mln dolarów na tej superprodukcji. Mówimy o tym, ile będą ma minusie. Z uwagi na VOD i potencjał piractwa, mało kto wierzy, że film jest w stanie zebrać globalnie z kin więcej niż Tenet, a według ekspertów musi mieć o 40% większe wpływy od filmu Nolana, by nie zanotować strat. Tenet do tej pory zebrał z całego świata 357,8 mln dolarów. Superprodukcja Nolana okazała się spektakularną klapą finansową.

Natomiast CEO WarnerMedia mówi otwarcie, że ich superprodukcje są ważne i cenne, jeśli nie leżą na półce. Dlatego podjęli taką decyzję, by dać widzom wybór, jak oglądać filmy. Mają świadomość, że taka treść to życie dla kin, ale w tej rzeczywistość muszą szukać równowagi biznesowej i mogą dać widzom wybór.

Na razie nie wiemy, jak to będzie dokładnie wyglądać w Europie, ponieważ HBO MAX wchodzi na nasz rynek! Temat jest rozwojowy.