Kiedy złowieszczy Maxwell Lord pojawi się w DCU? To będzie film, a nie serial

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Marvel

Reklama

W nowym DCU Alan Tudyk ma ręce pełne roboty i do tej pory dubbingował już kilka postaci. Nie będzie odosobniony w tym przypadku, ponieważ podobny los spotkał Seana Gunna, brata Jamesa Gunna, którego możecie kojarzyć z roli w Strażnikach Galaktyki. W DCU użyczał "głosu" i motion capture Łasicy z Legionu samobójców i Koszmarnego Komanda. W tym drugim zagrał także G.I. Robota. Teraz zaś zdradził, że w bardziej tradycyjnej roli wystąpi w Supermanie, którego reżyseruje jego brat.

Gwiazda Strażników Galaktyki przechodzi do DCU? Chodzi o rolę superbohatera

W trakcie konwentu Northern Fancon, Sean Gunn powiedział:

Zapytałem [Jamesa], czy mogę w ogóle powiedzieć, że jestem w filmie [Superman], na co odpowiedział: "Możesz to tak jakby powiedzieć." Więc tak jakby mówię, że jestem w nowym Supermanie. To bardziej przyziemna rola. O wiele bardziej, ponieważ gram człowieka, dlatego też podszedłem do niej w bardziej tradycyjny sposób.

ROZWIŃ ▼

Sean Gunn w Supermanie wcieli się w Maxwella Lorda. Ma być on nie tyle złoczyńcą, ale antagonistą w DCU. To postać, która została już zaadaptowana w 2. części aktorskiej serii Wonder Woman z Gal Gadot w roli głównej. Wówczas w Lorda wcielił się Pedro Pascal. Tym razem postać biznesmena ma być bliższa komiksom. Jego pojawienie się ma sens, ponieważ fani zauważyli, że na strojach tzw. Justice Gang, czyli drużyny, w której jest m.in. Hawkgirl, Mr. Terrific czy Zielona Latarnia Guya Gardnera, widnieje logo firmy Lorda.

Ranking najpotężniejszych wrogów Supermana