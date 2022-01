Doktor Strange w multiwerrsum obłędu - nowy opis fabuły. Co zdradza ciekawego?

fot. materiały prasowe

Niewiele wiemy o tym, jakim filmem będzie Doktor Strange w multiwersum obłędu. Opisy fabuły daje sugestie, ale poza tym, że historia ma zmagać się z konsekwencjami decyzji bohatera z filmu Spider-Man: Bez drogi do domu, dodatkowe szczegóły są tajemnicą.

Doktor Strange 2 - opis fabuły

Tak on brzmi: w filmie Doktor Strange w multiwersum obłędu MCU otwiera multiwersum i przesuwa jego granice dalej niż kiedykolwiek wcześniej. Wybierz się na wyprawę z Doktorem Strangem, który razem z pomocą mistycznych sojuszników, nowych i starych, podróżuje przez niebezpieczne alternatywne rzeczywistości multiwersum, aby stawić czoło tajemniczemu nowemu wrogowi.

Oczywiście są plotki oraz wyciek fabuły, który częściowo został potwierdzony przez pierwszy zwiastun. Jednakże film miał kilka tygodni dokrętek, więc nadal nawet z tym wyciekiem znamy jedynie czubek góry lodowej tej historii.

Za kamerą stoi Sam Raimi, dla którego jest to powrót do kina superbohaterskiego po latach. To on stworzył trylogię Spider-Mana z Tobey'em Maguirem w roli głównej.

Doktor Strange w multiwersum obłędu - premiera w maju 2022 roku w kinach.