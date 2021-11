Doktor Strange 2 - wyciek fabuły zaskakuje. Jeśli to prawda, ten film MCU to czyste szaleństwo

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel Studios

Nowy wyciek informacji pochodzi z Reddita od osoby, których wcześniejsze doniesienia się potwierdzały. Między innymi o prawdziwej tożsamości Taskmastera z Czarnej Wdowy oraz o szczegółach z trailera Spider-Man: Bez drogi do domu zanim pojawił się on w sieci. Ten wyciek ma już kilka tygodni, ale potwierdzane detale nadają mu wiarygodności, więc z tego powodu decydujemy się Wam przedstawić tę informację.

Pomimo tego te spoilerowe szczegóły filmu Doktor Strange w wieloświecie szaleństwa traktujemy jako plotkę, więc podchodźcie do tego z dystansem. Jeden wniosek jednak się tutaj nasuwa: jeśli to się potwierdzi, tytułowe szaleństwo jest bardzo adekwatne. Co więcej to tylko kilka ważnych szczegółów, ale widać, że nie jest to wszystko, co ten film ma do zaoferowania. Nie wiemy nic o tym, do czego ostatecznie ta historia ma doprowadzić, ani jak ma się zakończyć. Zwłaszcza, że wiemy choćby wiemy o pojawieniu się Lokiego, a o nim w tym wycieku nie ma słowa.

Doktor Strange 2 - spoilerowe szczegóły

Głównym czarnym charakterem nie jest demon Shuma Gorath, a... Wanda Maximoff aka Scarlet Witch. Ma to ścisły związek z wydarzeniami z serialu WandaVision. Czytamy, że Darkhold, który jest czytany przez Wandę w scenie po napisach ostatniego odcinka serialu, skorumpował jej umysł. W wyniku tego jest przekonana, że jej dzieci są w niebezpieczeństwie gdzieś w multiversum. Na obecną chwilę może jedynie do nich dostrzec poprzez projekcję astralną, ale aby ich uratować musi przenieść się tam fizycznie. Dlatego też celem Wandy staje się American Chavez, nowa superbohaterka MCU, której mocą jest swobodne podróżowanie pomiędzy równoległymi światami.

W potwierdzonej obsadzie są Benedict Cumberbatch, Rachel McAdams, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Xochitl Gomez oraz Benedict Wong.

Za kamerą stoi Sam Raimi, którego doskonale znamy z trylogii o Spider-Manie z Tobeyem Maguirem w roli Pajączka. Jest to dla niego powrót do wysokobudżetowego kina komiksowego. Za scenariusz odpowiada Michael Waldron, twórca serialu Loki.

Doktor Strange 2 - premiera w 2022 roku.