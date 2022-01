MCU - wyciekł plakat 4. fazy. Thor ma... jaskrawo żółty kostium!

fot. materiały prasowe

Plakat 4. fazy MCU przede wszystkim pokazuje nowy kostium Thora, który zobaczymy w filmie Thor: miłość i grom. Jest on zaskakujący, bo widzimy bardzo wyraźny jaskrawo żółty kolor z wyraźnymi niebieskimi akcentami. Do tego po raz pierwszy najwyraźniej będzie mieć hełm mocniej skrywający twarz. Obok niego jest postać Jane Foster (Natalie Portman), która w tym filmie zostanie Potężną Thor. Można spekulować, że nowy kostium Thora idzie w takim zaskakującym kierunku, by wizualnie go odseparować od Potężnej Thor. Jest to oczywiście plakat koncepcyjny z grafikami, więc finalny efekt na ekranie może wyglądać lepiej.

MCU - plakat 4. fazy

fot. thedirect.com

Kostium Thora wizualnie zgrywa się z tym, który widzieliśmy na wcześniejszych grafikach koncepcyjnych (tylko tam nie miał hełmu), ale na nich miał tradycyjne kolory. Być może - jak to ze szkicami koncepcyjnymi bywa - żółty kolor pojawił się na późniejszym etapie planowania.

Warto zaznaczyć, że polegli herosi są w tle lekko rozmyci. Dziwne jednak jest to, że w tej grupie wyraźnie jest Gamora. Formalnie to się zgadza, bo Gamora, którą polubiliśmy, zginęłą w filmie Avengers: Wojna bez granic. Nie wiadomo, jaki jest plan na jej alternatywną wersję, którą zobaczymy w filmie Guardians of the Galaxy Vol.3.

Thor: miłość i grom - premiera w kinach odbędzie się 8 lipca 2022 roku.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.

Thor: miłość i grom

Ranking filmów MCU (Rotten Tomatoes)

Zobaczcie aktualny ranking filmów uniwersum. Fani oczekują, że nowe przygody Thora zajmą tutaj wysoką pozycję.