fot. Wizards of the Coast

Legendary Entertainment i Hasbro Entertainment łączą siły, by stworzyć ekranowe uniwersum, oparte na popularnej grze karcianej Magic: The Gathering. Pierwszy projekt, który narodzi się z tej współpracy, to film aktorski. Później pojawią się kolejne projekty w miarę, jak twórcy będą rozwijać świat, w tym seriale.

Magic: The Gathering to gra karciana, osadzona w świecie fantasy, która została stworzona w 1993 roku i od tego czasu przyciągnęła miliony fanów na całym świecie. To również pierwsza marka Hasbro o wartości 1 miliarda dolarów. Gracze w trakcie rozgrywki wcielają się w potężnych magów, którzy przyzywają istoty, rzucają zaklęcia i wykorzystują artefakty do pokonania swoich przeciwników. Od czasu premiery, Magic: The Gathering stało się globalnym fenomenem. Na całym świecie są organizowane turnieje, a rzadkie i potężne karty mogą osiągać wysokie ceny na rynku wtórnym. Poza samą grą karcianą, w uniwersum powstały również książki, a nawet crossovery z takimi ważnymi markami Dungeons & Dragons czy Władcą Pierścieni.

Warto również wspomnieć, że Legendary Entertainment ma już na koncie udane adaptacje, w tym Diunę od Denisa Villeneuve, filmy z Monsterverse, Detektywa Pikachu i ekranizacje przygód Enoli Holmes. W drodze jest także film oparty na grze Minecraft.