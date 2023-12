Doktor Who - zwiastun ostatniego odcinka specjalnego. Czas na regenerację

fot. materiały prasowe

Reklama

Doktor Who kończy serię odcinków specjalnych z okazji obchodów 60-lecia. Finałowy epizod nosi tytuł The Giggle. To tutaj dojdzie do regeneracji Doktora, który zmieni się w 15. Doktora. Wówczas w roli tego bohatera zadebiutuje Ncuti Gatwa, którego potem zobaczymy w świątecznym odcinku specjalnym.

Doktor Who - zwiastun 3. odcinka specjalnego

Za sterami odcinka stoi Russell T. Davies w roli showrunnera i scenarzysty, a Chanya Button stoi za kamerą. W opisie czytamy, że tajemnicza kukła sprawia, iż ludzkość oszalała. Gdy Doktor odkrywa, że za wszystkim stoi przerażający Toymaker, staje przed walką, której nie może wygrać.

W roli złoczyńcy wciela się Neil Patrick Harris. Davies ujawnił, że aby mógł ktoś dorównać Tennantowi, potrzebował wyjątkowego aktora, który stanie się dla niego aktorskim wyzwaniem. To właśnie wprowadza do serialu Neil Patrick Harris.

Toymaker to klasyczny czarny charakter Doktora Who. Po raz pierwszy pojawił się w 3. sezonie klasycznego serialu, w którym grał go Michael Gough. Wówczas zmagał się z pierwszym Doktorem.

Premiera odcinka 9 grudnia w Disney+.