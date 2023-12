Doktor Who - nowe zdjęcia i szczegóły fabularne odcinka świątecznego. Nowy Doktor kontra gobliny

fot. BBC

Zanim 15 Doktor przeżyje serię przygód w kolejnym sezonie serialu, będzie mieć okazję na małą rozgrzewkę w specjalnym odcinku świątecznym zatytułowanym The Church on Ruby Road, w którym to spotka swoją przyszłą towarzyszkę, Ruby Sunday (w tej roli Millie Gibson). BBC opublikowało nowe zdjęcie, a także zdradziło szczegóły fabularne odcinka. Ten zostanie wyemitowany pierwszego dnia świąt w Wielkiej Brytanii, a w innych krajach na świecie, w tym w Polsce, odcinek trafi tego samego dnia na platformę Disney+.

Doktor Who - opis odcinka świątecznego

Z opisu wynika, że poza wprowadzeniem Doktora, istotna będzie postać jego towarzyszki, której imię figuruje nawet w tytule odcinka, a opis skupiony jest na niej. Nowy Doktor zetrze się z goblinami, a także pozna tajemniczą przeszłość swojej towarzyszki.

Niewiele wiadomo o Ruby Sunday, która została porzucona w Wigilię jako niemowlę. Teraz, mieszkając ze swoją mamą Carlą i babcią Cherry, jej świat zostaje wywrócony do góry nogami po spotkaniu Doktora, a oboje udają się na pierwszą wspólną przygodę.

Doktor Who - obsada odcinka świątecznego

Ncuti Gatwa wcieli się w 15 Doktora, Millie Gibson odegra rolę jego towarzyszki Ruby Sunday. W obsadzie pojawia się również Michelle Greenidge w roli matki Ruby, Carly oraz Angela Wynter jako jej babcia, Cherry. Anita Dobson zagra Mrs. Flood a Davina McCall wcieli się w samą siebie.

Doktor Who - zdjęcia z odcinka świątecznego

