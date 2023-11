Doktor Who - zdjęcia z odcinka świątecznego. Tak wygląda Ncuti Gatwa jako tytułowy bohater

fot. BBC // Twitter Doktor Who

Odcinek świąteczny Doktora Who nosi tytuł The Church on Ruby Road. W nim też Ncuty Gatwa wciela się w 15. Doktora i dla niego będzie to pierwszy pełny odcinek w tej roli. Jego towarzyszkę imieniem Ruby Sunday gra Millie Gibson. Do sieci trafiły pierwsze zdjęcia z tego obcinka. To tutaj również 15. Doktor pozna Ruby i będzie to ich pierwsza wspólna przygoda.

Doktor Who - zdjęcia z odcinka świątecznego

Doktor Who 2023 - odcinek świąteczny

Emisja w Wielkiej Brytanii odbędzie się w pierwszy dzień świąt w BBC. W Polsce i w każdym kraju świata tego samego dnia odcinek trafi do Disney+.

Przypomnijmy, że Disney+ ma prawa do emisji najnowszych odcinków Doktora Who od mających właśnie premierę odcinków specjalnych. Pierwszy zatytułowany Gwiezdna Bestia jest już dostępny, a kolejne będą ukazywać się co tydzień. W nich też mamy jeszcze 14. Doktora, który ma twarz poprzednika i przez to też ponownie gra go David Tennant. Na razie jest to tajemnica, która będzie stopniowo rozwiązywana na ekranie, bo po raz pierwszy w historii podczas regeneracji Doktor dostał twarz, którą już miał.

W 2024 roku pojawi się na Disney+ nowy sezon z tą nową dwójką aktorów w głównych rolach. Tak wyglądały pierwsze zdjęcia z ich odcinków.