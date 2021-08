Don't Look Up - wyciekł teaser apokaliptycznej komedii. Wiele gwiazd w obsadzie

fot. Netflix

Don't Look Up ma być apokaliptyczną komedią, za sterami której stoi Adam McKay. Jest on reżyserem, scenarzystą oraz producentem filmu. Zebrał on imponującą obsadę, której może mu pozazdrościć nie jeden reżyser. W niej znaleźli się Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Cate Blanchett, Rob Morgan, Jonah Hill, Meryl Streep, Chris Evans, Timothée Chalamet, Mark Rylance, Michael Chiklis, Ariana Grande, Kid Cudi, Matthew Perry, Tomer Sisley, Melanie Lynskey, Himesh Patel, czy Ron Perlman.

Jest to opowieść o dwóch mało znanych astronomach, którzy wyruszają w trasę, chcąc ostrzec wszystkie media, że nadlatująca asteroida zniszczy Ziemię.

Choć jest to komedia, cała historia i obsada zapewniają, że wszystko będzie mieć drugie dno. Tak zapowiadał to Adam McKay według portalu Collider.com.

- Nie umiemy ze sobą rozmawiać. Nie jesteśmy w stanie dojść do porozumienia. ten film jest o zmianach klimatycznych, ale zarazem o tym, jak Internet, telefony komórkowe i współczesny świat wpłynął na sposób komunikacji.

Don't Look Up - premiera najpewniej jesienią 2021 roku. Data premiery nie została ujawniona.