Netflix dostępny w CANAL+ online od 2 sierpnia w atrakcyjnej cenie

Zdjęcie: Canal+

Pod koniec 2019 roku francuski oddział CANAL+ podpisał umowę partnerską z Netflixem, na mocy której stał się pośrednikiem w dostarczaniu usługi VoD od amerykańskiej korporacji. Umowa miała zapoczątkować współpracę na szeroką skalę i wdrożyć podobne rozwiązanie m.in. w Polsce. Po niespełna dwóch latach udało się spełnić tę obietnicę. Od 2 sierpnia 2021 roku użytkownicy CANAL+ online mogą uzyskać dostęp do pakietu filmowego z Netflixem w zestawie.

Strategią CANAL+ jest bycie agregatorem treści. Współpracę z Netflixem zaczęliśmy od wspólnej oferty dla klientów telewizji satelitarnej, a dziś rozszerzamy ją na pole naszego serwisu online. Dzięki tej kooperacji dajemy klientowi najlepszą ofertę w najkorzystniejszej cenie – powiedziała Edyta Sadowska, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalna CANAL+ w Polsce.

Dzięki pakietowi CANAL+ online z Netflixem użytkownicy otrzymają dostęp do filmów, seriali i programów z bibliotek VoD obu serwisów oraz kanałów nadawanych na żywo, w tym m.in. stacji informacyjnych i sportowych. Wszystko to zawarto w ramach ujednoliconego abonamentu rozliczanego w miesięcznym modelu subskrypcyjnym, bez konieczności podpisywania długoterminowych zobowiązań.

Pierwszy miesiąc subskrypcji wyceniono na 40 zł, a z każdy kolejny zapłacimy 65 zł. Pakietowanie obu usług pozwoli zaoszczędzić 23 zł miesięcznie, gdyż dostęp do CANAL+ online w regularnej ofercie kosztuje 45 zł, a do Netflixa w oferowanej tu wersji Standard – 43 zł.

W tym miejscu warto jednak zauważyć, że standardowy plan taryfowy Netflixa nie obejmuje streamingu w rozdzielczości 4K i został stworzony do oglądania treści w Full HD. Jeśli jednak ktoś nie dysponuje odbiornikiem UHD i chciałby w jednym, niższym abonamencie opłacać dostęp do takich seriali jak Stranger Things, The Crown, Wiedźmin, Król, Klangor czy Kruk, nowa oferta CANAL+ online może przypaść mu do gustu.

Zwłaszcza że oprócz materiałów dostępnych na żądanie wspomniany pakiet pozwoli śledzić szereg rozgrywek sportowych na żywo w tym m.in. ligę angielską, hiszpańską i francuską czy mecze tenisowe WTA.