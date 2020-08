Doom Patrol - zwiastun i zdjęcia z finału 2. sezonu

fot. materiały prasowe

Doom Patrol w finale nie straci swojego charakteru. Zanim tytułowi superbohaterowie zmierzą się ze złoczyńcą, by uratować świat, muszą skonfrontować się ze... swoimi wyimaginowanymi przyjaciółmi z dzieciństwa. Dorothy natomiast musi dokonać ważnego wyboru.

Serial ma tylko 9 odcinków w 2. sezonie. Jedna z aktorek swego czasu mówiła, że nie udało im się dokończyć zdjęć do jednego odcinka, więc całkowicie plan na 2. sezonie nie został zrealizowany z powodu pandemii koronawirusa. Są to raczej tylko pojedyncze sceny, nie całe odcinki, bo byli pod koniec zdjęć do jednego epizodu (niekoniecznie finału).

Doom Patrol - zwiastun finału

Doom Patrol - zdjęcia