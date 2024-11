Denis Villeneuve pomógł w tworzeniu Diuny: Proroctwo. W jaki sposób?

fot. Max

Diuna: Proroctwo to serial Max, którego akcja rozgrywa się na dziesięć tysięcy lat przed wydarzeniami, które w dwóch kinowych filmach przedstawił Denis Villeneuve. Showrunnerka produkcji, Alison Schapker, w wywiadzie dla The Hollywood Reporter podzieliła się kilka ciekawymi szczegółami odnośnie prac nad serialem. Wspomniała m.in. o tym, w jaki sposób reżyser kinowej Diuny pomógł w tworzeniu nowej produkcji.

W jaki sposób Denis Villeneuve pomógł w tworzeniu Diuny: Proroctwo?

Dla Schapker nie jest to pierwsza produkcja science-fiction, której przewodzi. Wcześniej kierowała również czwartym sezonem Westworld oraz drugą serią Altered Carbon. Cieszy się z tego, że za sterami Diuny nie wylądowała wcześniej.

Naprawdę się cieszę, że nie mogłam zrobić Diuny wcześniej. To tak ambitny materiał, który kocha mnóstwo ludzi. Cudownie było trafić do tego świata na późniejszym etapie mojej kariery i z większym doświadczeniem.

Wspomniała też o tym, jaki udział w tworzeniu serialu miał Denis Villeneuve. Dał on twórczyni swoje błogosławieństwo, ale konieczność prac nad drugą częścią Diuny i nadchodzącym Mesjaszem Diuny sprawiła, że nie był w stanie towarzyszyć całemu procesowi. Pomógł za to ekipie produkcyjnej w inny sposób, a mianowicie przez "użyczenie" im usług swojego wieloletniego współpracownika i człowieka odpowiedzialnego za niektóre zdjęcia do kinowej Diuny, czyli Pierre'a Gila.

Kiedy trafiamy na Arrakis, czerwie mają podobny design. Denis dał nam to błogosławieństwo. Chcieliśmy też odwiedzić własne zakątki świata Diuny i to głównie dlatego nie osadziliśmy akcji w większości na Arrakis.

Chociaż wydarzenia przedstawione w serialu śledzimy z perspektywy wielu różnych bohaterów, to na pierwszy plan wysuwają się siostry Harkonnen grane przez Emily Watson oraz Olivię Williams. W filmach Denisa Villeneuve'a ten ród został przedstawiony w negatywnym świetle, jako bezwzględni i pozbawieni skrupułów złoczyńcy. Showrunnerce zależało jednak na pokazaniu, jak do tej przemiany doszło.

Przyszłość Bene Gesserit śledzimy z perspektywy sióstr Harkonnen, które pochodzą z rodu, który dziesięć tysięcy lat później jest przedstawiony w okrutny sposób i jako złoczyńcy. Skąd ta rodzina się wywodzi i jaka jest ich historia? W tym wypadku jest to tragiczna historia, która kładzie fundamenty pod to, jak ostatecznie ten ród skończy w przyszłości.

