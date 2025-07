Hideo Kojima stworzy film? Są takie plany

fot. Tribeca Film Festival

Reklama

Obecnie, pomimo rewelacyjnych recenzji Death Stranding 2: On the Beach, praca Hideo Kojimy trwa w najlepsze. Legenda branży gier wideo rozwija obecnie dwa projekty: OD oraz Physint. Prawdziwym przełomem w jego karierze może być jednak długo wyczekiwane wejście do świata kina. Sam Kojima, w rozmowie z Brut, wyraził chęć realizacji tego marzenia.

Twórca ujawnił, że planuje ocenić sytuację w Kojima Productions po premierze obu wspomnianych tytułów. Jeśli okoliczności na to pozwolą i pojawi się odpowiednia możliwość, być może w końcu zajmie się kinematografią. Perspektywa, że jeden z najbardziej wizjonerskich umysłów w świecie gier przeniesie swoje unikalne podejście do opowiadania historii na duży ekran, jest niezwykle intrygująca.

ROZWIŃ ▼

Na rychły debiut Kojimy w branży filmowej nie mamy co liczyć. Zarówno OD jak i Physintsą dalekie od premiery, więc minie kilka lat, nim twórca będzie miał okazję spełnić to jedno ze swoich marzeń.