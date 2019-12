Escobar Fold 1 – elastyczny smartfon od rodziny barona narkotykowego

Mogłoby wydawać się, że pierwsza generacja elastycznych smartfonów składa się z urządzeń kruchych i niezwykle drogich, z którymi trzeba obchodzić się jak z jajkiem. Ale nie wszyscy dystrybutorzy wyznają taką filozofię. Roberto Escobar, brat barona narkotykowego Pablo Escobara, postanowił z przytupem wejść do tej branży. Zaprezentował światu telefon, który nie tylko jest zaskakująco tani w porównaniu do konkurencyjnych rozwiązań, ma być także „niezniszczalny”.

Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdybyśmy mówili o tanim i prostym telefonie z dolnej półki wydajnościowej i w topornej, ultrawytrzymałej obudowie. Ale Escobar Fold 1 to prawdziwe kuriozum. Wygląda równie filigranowo co inne smartfony, a w najtańszej wersji kosztuje 349 dolarów, czyli znacznie mniej niż smartfony klasy premium ze zwykłym, nieelastycznym wyświetlaczem. A pod obudową skrywa całkiem przyzwoite podzespoły.

Sercem urządzenia jest procesor Qualcomm Snapdragon 8150 wsparty 6 GB pamięci RAM i współpracujący z Androidem w wersji 9.0. W podstawowej wersji telefon oferuje 128 GB na przechowywanie danych, ale jeśli dla kogoś to zbyt mało, może kupić model z 512 GB pamięci oraz 8 GB RAM za 499 dolarów.

Mojego telefonu nie można zniszczyć, gdyż nie ma szklanego wyświetlacza jak Samsung. Nasz ekran jest wykonany ze specjalnego plastiku i ma doskonałą rozdzielczość. Nasz specjalny plastik jest bardzo odporny na uszkodzenie – powiedział Roberto Escobar dziennikarzom serwisu Digital Trends.

Escobar Fold 1 do złudzenia przypomina sprzęt zaprezentowany przez firmę Royole i nie zdziwiłbym się, gdyby był to po prostu przebrandowany FlexPai. Dystrybutor wypuści do sprzedaży tylko 100 tysięcy urządzeń, które w tak przystępnej cenie powinny rozejść się błyskawicznie. W końcu za konkurencyjne elastyczne telefony trzeba zapłacić kilka tysięcy złotych. A gdyby niska cena i ograniczona liczba egzemplarzy nie wystarczyły, aby zachęcić ludzi do zakupu sprzętu, Roberto przygotował coś jeszcze. Spot promocyjny, w którym telefon jest reklamowany przez Miss Playboy Russia 2017 oraz kilka innych kobiet w samej bieliźnie.

Niestety, na powyższym filmie nie przedstawiono włączonego urządzenia, dlatego nie można mieć pewności, czy sprzęt jest rzeczywiście tak wytrzymały, jak twierdzi jego promotor. Który zastrzega na swojej stronie internetowej, że firma nie przyjmuje zwrotów urządzeń ani nie wypłaca żadnych rekompensat za uszkodzonego Escobar Fold 1.