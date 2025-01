Peacemaker znów zatańczy! John Cena zapowiada nowe intro w 2. sezonie

fot. Max

Mimo bardzo dobrej filmografii Jamesa Gunna niewiele osób wierzyło w sukces Peacemakera z Johnem Ceną w roli głównej. Brak wiary okazał się niesłuszny, ponieważ serial okazał się świetny, a w 2025 roku otrzymamy jego 2. sezon. Szczegóły na jego temat są owiane tajemnicą z powodu licznych zmian w strukturze adaptacji DC. Częściowo 2. sezon będzie zgodny z DCEU, do którego należał wcześniej, a częściowo będzie tworzyć fundamenty pod dalsze losy nowego DCU. Jak to ostatecznie zostanie rozegrane - tego nie wiadomo.

To, co publiczność zaskoczyło i zachwyciło w Peacemakerze, to charakterystyczne, taneczne intro, które wyróżniało się spośród innych podobnych produkcji. Okazuje się, że John Cena nie był przekonany do tańca na samym początku i nie spodziewał się, że intro odniesie tak wielki sukces.

Mimo, że było to rozpisane w scenariuszu, który przeczytałem na dobrych parę miesięcy przed rozpoczęciem zdjęć, to i tak drapałem się po głowie. "Czy to się uda?"

Udało się i to z nawiązką, a publiczność oczekuje już nowego intro w 2. sezonie. A to nadejdzie, co zapowiedział John Cena w rozmowie z Colliderem.

Tym razem wszyscy byli bardzo podekscytowani i wydaje mi się, że to będzie widać. Ja jestem bardzo zadowolony z nowego intro. Chciałbym powiedzieć znacznie więcej, ale ograniczę się do tego. Jestem bardzo szczęśliwy. Wszyscy podeszli do tego z ogromnym entuzjazmem i rozumieli, jak bardzo ważna jest to część naszej tożsamości. Mam nadzieję, że to będzie widać. Wiem, że serial jest świetny i numer taneczny na początku też. Mam nadzieję, że świat się ze mną zgodzi.

Aktor skorzystał też z okazji do podziękowania wszystkim za pracę na planie.

[Intro taneczne] to fajny sposób na przedstawienie wszystkich i docenienie. Chylę czoła Jamesowi Gunnowi. Do zrobienia tego numeru tanecznego potrzeba było masy ludzi. Na szczęście mamy mnóstwo bohaterów za kamerami. Im też się powinno pochylić czoła. Uważam, że to świetny sposób na podziękowanie każdemu za ich wkład w stworzenie czegoś dobrego.

Peacemaker: sezon 2 - co wiadomo?

Szczegóły fabularne nadchodzącego sezonu pozostają tajemnicą. Na ekranie znów zobaczymy Danielle Brooks i Steve'a Agee. Do obsady dołączyli Sol Rodriguez oraz David Denman, którzy zagrają odpowiednio Sashę Bordeaux i "Larry'ego". Natomiast Frank Grillo ma ponownie wcielić się w Ricka Flaga Sr., pragnącego pomścić swojego syna (Joel Kinnaman).

Gunn, Peter Safran i Matt Miller pełnią funkcje producentów wykonawczych. W produkcję są również zaangażowani Cena oraz Stacy Littlejohn.

2. sezon Peacemakera będzie miał premierę w sierpniu 2025 roku.

