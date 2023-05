Falcon i Zimowy żołnierz - w którym roku rozgrywa się historia? Książka daje odpowiedź

Źródło: Marvel/Disney+

Wiemy, że po przeskoku w czasie film Avengers: Koniec gry był osadzony w 2023 roku. Wielu założyło, że serial MCU Falcon i Zimowy żołnierz, który wychodzi od końcowych scen kinowego widowiska, rozgrywa się w tym samym roku. Dzięki nowemu materiałowi promocyjnemu książki, która wyjdzie jeszcze w 2023 roku, wiemy, że tak nie jest.

Falcon i Zimowy żołnierz - kiedy rozgrywa się akcja?

Dowiadujemy się, że Sam Wilson podjął decyzję o oddaniu tarczy Kapitana Ameryki do muzeum Smithsonian w 2024 roku . Oznacza to więc, że cały sezon tego serialu rozgrywa się właśnie w tym roku lub później.

fot. materiały prasowe

Co ciekawe na pierwszy rzut oka może to być sprzeczne z tym, co mówiła reżyserka serialu w trakcie jego promocji. Kari Skogland mówiła, że serial rozgrywa się sześć miesięcy po Avengers: Koniec gry. Stąd założenie fanów, że to nadal 2023 rok, ale wówczas nie sprecyzowano, w jakim dokładnie miesiącu 2023 roku rozgrywa się film. Dlatego też uporządkowanie tego czasu akcji i podkreślenie, że to 2024 rok zamyka sprawę.

Książka ma wyjść jeszcze w 2023 roku. Ma być ona definitywną chronologią wydarzeń MCU z podziałem na lata.