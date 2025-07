Nowe składane flagowce Samsung Galaxy Z Fold7 oraz Galaxy Z Flip7 oficjalnie pokazane!

fot. naEKRANIE.pl

Wprawdzie w Nowym Jorku tym razem nie byliśmy, ale mieliśmy okazję obejrzeć je sobie na specjalnym zamkniętym pokazie w Warszawie oraz poznaliśmy ich ceny. Oto pierwsze wrażenia.

Samsung Galaxy Z Fold7 – liczy się pierwsze wrażenie

A to jest świetne. Tak się składa, że używam poprzedniego modelu Fold6, więc mam bezpośrednie porównanie. Nowy Fold7 jest nie tylko większy, ale także cieńszy i lżejszy. To bez wątpienia najdoskonalsza pod względem formy wersja składanego flagowca Samsunga. Złożony ma teraz o wiele lepsze proporcje ekranu 21:9 przy przekątnej 6,5 cala i rozdzielczość 2520 x 1080, a rozłożony jest wyjątkowo smukły. Zresztą złożony równie – mierzy jedynie 8,9 mm i jest grubszy niż Galaxy S25 Ultra o zaledwie 0,7 mm! (w obu przypadkach nie wliczając jednak wyspy z aparatami). Rozłożony Fold7 ma tylko 4,2 mm grubości i jest to jeden z najlepszych wyników wśród składanych smartfonów. Jest wyraźnie lżejszy od Fold6, a nawet odrobinę lżejszy od nierozkładanego przecież S25 Ultra i waży obecnie jedynie 215 g. Naprawdę przyjemnie leży w dłoni!



Po rozłożeniu ekran mierzy pełne 8 cali i ma rozdzielczość 2184x1968 pikseli. Jest też odrobinę bardziej kwadratowy niż poprzednio i proporcjami zbliżył się jeszcze bardziej do 1:1 – ma 135,9 mm na 150,9 mm. Zagłębienie w miejscu składania ekranu jest teraz jeszcze mniej wyczuwalne niż w modelu Fold6.

Nie tylko wymiary zewnętrzne się zmieniły. Po raz pierwszy Fold7 ma aparat niemal identyczny jak flagowy S25 Ultra. To odrobinę zmodyfikowany na potrzeby zmieszczenia go w składanym smartfonie aparat główny o rozdzielczości 200 MP, gdy Fold6 miał aparat główny 50 MP odpowiadający możliwościami foto modelowi Galaxy S24+. Jest więc nadzieja na lepsze zdjęcia i filmy w każdych warunkach, w tym w nocy oraz makro.

Nie jest to łatwa do zauważenia zmiana, ale inaczej wygląda obecnie aparat do selfie na ekranie głównym (rozłożonym). Dotychczas był on zamaskowany i prawie niewidoczny, teraz jednak będzie już normalnie widoczną czarną kropką, za to zyskał na rozdzielczości – z 4 MP do 10 MP oraz ma szersze, stustopniowe maksymalne pole widzenia. Podobnie ma się sprawa z aparatem do selfie na przednim ekranie smartfona.

Procesor to absolutnie topowy Snapdragon 8 Elite for Galaxy, taki sam, jak w S25 Ultra, co zapewnia najwyższą wydajność. Ta niestety może być nieco ograniczona w czasie przez baterię, która ma jedynie 4400 mAh pojemności i nadal oferuje ładowanie z mocą zaledwie 25 W. O ile więc pod względem formy zewnętrznej oraz możliwości aparatu i mocy obliczeniowej jest w Fold7 świetnie, tak bateria nadal pozostawia nieco do życzenia. Mam nadzieję, że bateria i moc – a więc czas – ładowania, to następne rzeczy na liście „do zrobienia”, które Samsung zamierza jak najszybciej odhaczyć.

W oprogramowaniu Fold7 króluje oczywiście sztuczna inteligencja Gemini Live dostosowana pod względem możliwości interfejsu do rozłożonego ekranu smartfona. Smartfon działa na najnowszej wersji Android 16 oraz nakładce One UI 8.

Wersje, ceny i dostępność Samsung Galaxy Z Fold7:

Smartfon dostępny będzie w trzech podstawowych kolorach: granatowym, czarnym i srebrnym. Dodatkowo w sklepie internetowym Samsunga można zamówić wersję w świeżym kolorze miętowym.

Samsung Galaxy Z Fold7 (16 GB / 1TB) – 10 599 zł

Samsung Galaxy Z Fold7 (12 GB / 512 GB) – 9299 zł

Samsung Galaxy Z Fold7 (12 GB / 256 GB) – 8799 zł

Można już składać zamówienia przedpremierowe, a do końca czwartku 24 lipca obowiązuje promocja „większa pamięć w cenie mniejszej”, czyli np. za model z 512 GB pamięci wewnętrznej zapłacimy tyle, co za model z 256 GB.

Samsung oferuje w Fold7 aż 7 lat aktualizacji zabezpieczeń oraz 7 generacji systemu operacyjnego, a także usługi posprzedażowe, jak np. mobilny serwis w Warszawie, który przyjeżdża do klienta i ma możliwość dokonania napraw na miejscu.



Samsung Galaxy Z Flip7 – kolor ma znaczenie

O ile Fold7 to poważny smartfon biznesowy, co ma też odzwierciedlenie w wysokiej cenie, tak Flip7 jest bardziej młodzieżowym gadżetem, który ma przykuwać uwagę designem oraz być też lekki, poręczny i funkcjonalny. Samsung postanowił więc ulepszyć większość aspektów modelu Flip6. Na pierwszy plan wysuwa się oczywiście nowy, większy ekran zewnętrzny, który zyskuje na funkcjonalności, więc do wielu działań nie trzeba nawet otwierać smartfona. Nowy ekran nazywa się Infinity FlexWindow i wypełnia cały front zamkniętej „puderniczki” modelu Flip7. Wyświetlacz ma przekątną 4,1 cala przy rozdzielczości 948 x 1048 i 120 Hz odświeżania oraz wyspę aparatów wyrastającą bezpośrednio z ekranu. Zmianie uległy też wymiary ekranu po rozłożeniu, który ma bardziej naturalne proporcje ekranu 21:9 przy nieco większej obecnie przekątnej liczącej 6,9 cala i rozdzielczości 2520 x 1080 pikseli.

Flip7 jest też oczywiście zarówno po rozłożeniu jak i złożony nieco smuklejszy niż poprzednik, a przy tym zaledwie o 1 gram cięższy – waży obecnie 188 g. Ma za to baterię 4300 mAh, czyli o 300 mAh większą niż w poprzednim modelu i niemal tak samo pojemną, jak w o wiele większym Fold7. To na pewno przełoży się na dłuższy czas pracy na baterii. Tu niestety podobnie, jak w Fold7 maksymalne ładownie może odbywać się z mocą 25 W, więc nie należy do najszybszych. Pod względem wydajności Flip7 nie jest tak powalający, jak Fold7, bo napędza go nowy procesor Samsung Exynos 2500. Smartfon – tak samo, jak większy brat – działa na najnowszej wersji Android 16 oraz nakładce One UI 8.

Możliwości samego aparatu się nie zmieniły w porównaniu do poprzednika, ale doszły nowe możliwości AI. Dopracowany został również interfejs przedniego ekranu, co pozwala na lepszą personalizację widżetów, które są na nim wyświetlane.

Wersje, ceny i dostępność Samsung Galaxy Z Flip7:

Nowy składany smartfon Samsunga dostępny będzie w trzech podstawowych kolorach: granatowym, czarnym i efektownym czerwonym (koralowym, jak korale wiadomo kogo). Dodatkowo w sklepie internetowym Samsunga można zamówić wersję w świeżym kolorze miętowym.

Samsung Galaxy Z Flip7 (12 GB / 512 GB) – 5499 zł

Samsung Galaxy Z Flip7 (12 GB / 256 GB) – 4999 zł

Tu również można już składać zamówienia przedpremierowe i podobnie jak w przypadku modelu Fold7 do końca czwartku 24 lipca obowiązuje promocja „większa pamięć w cenie mniejszej”, czyli za model z 512 GB pamięci wewnętrznej zapłacimy tyle, co za model z 256 GB.

Samsung Galaxy Z Flip7 FE – czarno-biały

Oprócz modelu Flip7 Samsung pokazał też jego tańszą edycję FE, która w zasadzie jest nieco odświeżonym zeszłorocznym modelem Flip6 z procesorem Exynos 2400. Wersja FE dostępna jest w dwóch kolorach – czarnym i białym.

Samsung Galaxy Z Flip7 FE (8 GB / 512 GB) – 4499 zł

Samsung Galaxy Z Flip7 FE (8 GB / 256 GB) – 4299 zł

Nowe smartwatche z serii Galaxy Watch8

Tegoroczna rodzina Galaxy Watch składa się z trzech modeli. Podstawowego Watch8, klasycznego i lubianego Watch8 Classic oraz topowego Watch8 Ultra. W modelu Classic powraca obrotowy pierścień wokół ekranu, do którego dołączył też nowy przycisk szybkiego dostępu obecny również w modelu Ultra. Do tego łatwo wymienialne paski pomiędzy modelem podstawowym i klasycznym. Jasność ekranu ma osiągać aż 3000 nitów. Samsung deklaruje też dłuższy czas pracy na baterii oraz zapowiada nowe funkcje prozdrowotne, jak pomiar współczynnika antyoksydacji i zarządzanie obciążeniem naczyniowym. Do tego ulepszona opieka nad snem. Zegarki pracują na ulepszonym interfejsie One UI 8 oraz mają rozbudowane możliwości AI i obsługę poleceń głosowych. Wszystkie zegarki występują w wersji LTE oraz Bluetooth, a model Watch8 dodatkowo dostępny jest w dwóch rozmiarach: 44 mm i 40 mm średnicy koperty.