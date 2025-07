Ta Polka była niczym James Bond. Zobaczcie zwiastun filmu o Krystynie Skarbek

materiały prasowe

Nazywana ulubionym szpiegiem Winstona Churchilla, Krystyna Skarbek – pierwsza kobieta w brytyjskim wywiadzie wreszcie doczekała się filmowej biografii. Polka z życiorysem jak James Bond, Krystyna Skarbek była pierwszą kobietą szpiegiem w historii brytyjskiego wywiadu. Przedwojenna Miss Polonia, mistrzyni jeździectwa, została jako cichociemna zrzucona do Polski. Jej zagadkową i pełną zwrotów akcji biografię na wielki ekran postanowił przenieść brytyjski reżyser i scenarzysta James Marquand. Tytułową rolę zagrała w filmie Morgane Polański – córka Romana Polańskego i Emmanuelle Seigner. Premiera filmu zaplanowana jest na 3 października 2025 r. Poniżej można zobaczyć zwiastun tej polsko-brytyjskiej produkcji.

Skarbek - zwiastun

Aktorka grająca protagonistkę tak wypowiedziała się o fabule filmu:

Przeczytałam scenariusz i zachwyciłam się tą historią. Krystyna Skarbek jest absolutnie fascynująca. Bardzo mnie to poruszyło, bo jest to prawdziwa historia i nie mogłam uwierzyć, że nigdy wcześniej o niej nie słyszałam. Jak to w ogóle jest możliwe? Pytałam o nią kilka osób w Polsce i też jej historia nie jest powszechnie znana.

Skarbek - fabuła, obsada

Skarbek to porywający thriller szpiegowski. Film pokazuje mroczny świat, w którym żyła tytułowa bohaterka. Jej pierwszą i ostatnią misję podczas II wojny światowej. W obsadzie znalazły się gwiazdy światowego formatu – poza wspomnianą już Morgane Polański – m.in. Malcolm McDowell, Steven Waddington, Frederick Schmidt oraz Ingvar Sigurðsson. Na wielkim ekranie zobaczymy też najbardziej utalentowanych i cenionych polskich aktorów, a wśród nich m.in. Agatę Kuleszę, Piotra Adamczyka, Piotra Trojana oraz Jacka Belera.

Skarbek trafi do kin w Polsce i Wielkiej Brytanii 3 października 2025 r.

Skarbek - plakat