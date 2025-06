Twórca Yellowstone walczy o kultową franczyzę horrorów. Wszyscy zaskoczeni

Fot. Materiały prasowe

W poniedziałek 9 czerwca rozpoczyna się zacięta walka o prawa do franczyzy Teksańska masakra piłą mechaniczną. Według informacji serwisu Deadline, w starciu bierze udział od pięciu do ośmiu studiów filmowych i platform streamingowych. Podmiot, który kupi prawa do serii stworzonej przez Tobe'a Hoopera i Kima Henkela, będzie mógł realizować filmy, seriale i gry.

Taylor Sheridan od Yellowstone wkracza do gry

Jak donosi Deadline, zakupem praw zainteresował się jeden z najbardziej wpływowych i kreatywnych twórców obecnie pracujących w branży. Chodzi o Taylora Sheridana, który ma na koncie takie seriale jak Yellowstone (i wszystkie z tego uniwersum), Tulsa King czy Burmistrz Kingstown. Jeśli wygra bój, będzie produkować nowe filmy z serii i wyznaczać jej kierunek kreatywny. Byłaby to mocna pozycja w jego talii kart franczyz filmowych i serialowych.

Czytamy, że Neon również walczy o prawa i chce stworzyć film z Ozem Perkinsem, reżyserem docenianego Kodu zła. Z innej strony mamy również studio A24, które we współpracy z aktorem Glenem Powellem przedstawiło pomysł na serial. Netflix także chce wejść do gry z filmem na swoją platformę.

Na obecną chwilę szczegóły pomysłów nie są znane i nie ma faworyta wśród zebranych podmiotów. Najbliższe tygodnie wyłonią zwycięzcę.