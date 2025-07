Oficjalnie: Diuna 3 rozpoczyna produkcję! Denis Villeneuve opublikował pierwsze zdjęcie z filmu

fot. Warner Bros. // Legendary Entertainment

Oficjalne konto Diuny na portalu X (wcześniej Twitter) poinformowało o rozpoczęciu zdjęć do kolejnej części adaptacji klasycznej serii science fiction Franka Herberta. Reżyser filmu, Denis Villeneuve, podzielił się też pierwszą fotografią z planu.

Kolejna Diuna z oficjalnym tytułem. Film nie nazywa się tak jak książka

Wstępna premiera Diuny 3 została zapowiedziana na 2026 rok. Wcześniej mówiło się, że Denis Villeneuve skorzysta z kamer IMAX do nakręcenia produkcji w całości w tym formacie, ale zostało to zdementowane. Wszystko wskazuje też na to, że będzie to ostatnia część w reżyserii Villeneuve'a. Reżyser wielokrotnie mówił o tym, iż nie planował nawet trzeciej części, ale ostatecznie znalazł sposób na jej nakręcenie. Nie kwapi się jednak do produkowania kolejnych rozdziałów tej kosmicznej historii. Niewykluczone jednak, że ogromny sukces dotychczasowych filmów skłoni Warner Bros. Pictures do zatrudnienia innego twórcy do zaadaptowania kolejnych książek Herberta. Pod tym kątem w mediach spekulowano o osobie m.in. Garetha Edwardsa, którego Jurassic World: Odrodzenie świetnie zarabia w kinach.

Poniżej możecie zobaczyć pierwsze zdjęcie z filmu Diuna: Część trzecia wykonane przez samego Denisa Villeneuve'a:

