Hannah Waddingham broni Toma Cruise'a. "Czyż nie jest wspaniały?"

fot. materiały prasowe

Tom Cruise to aktor, którego nikomu przedstawiać nie trzeba, bo na świecie ma pewnie podobną ilość fanów, co i krytyków. Chociaż nie ma wątpliwości, co do jego gry aktorskiej, czy gotowości do poświęcenia na planie i nauki nowych talentów na potrzeby kolejnych produkcji, tak wiele osób przez lata wiązało go z jego działalnością pozafilmową, a więc kościołem sjcentologicznym. W obronie wielokrotnie nominowanego i nagrodzonego aktora stanęła Hannah Waddingham, czyli jedna z członkiń obsady kolejnego filmu z serii Mission: Impossible.

Hannah Waddingham broni Toma Cruise'a

W Boże Narodzenie aktorka znana z Teda Lasso wypowiedziała się na temat gwiazdy, z którą współpracowała przy okazji Mission: Impossible Dead Reckoning Part Two, które swoją premierę ma zaplanowaną na 2025 rok. Hannah Waddingham wspomniała przy tej okazji o wspólnym, intensywnym, pięciodniowym pobycie z Cruisem na pokładzie lotniskowca USS George HW Bush:

Muszę przyznać, że mam problem z kimkolwiek, kto go atakuje. Jest on, bez cienia wątpliwości, jedną z najbardziej kochanych, wspierających, pozytywnych i inspirujących osób, jakie poznałam w swoim życiu. Czyż nie jest wspaniały? Nie mam czasu dla ludzi gadających cokolwiek na jego temat.